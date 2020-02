Pamela Anderson mariée à Jon Peters : ils se séparent 12 jours après leur union

La cinquième fois n'aura pas non plus été la bonne pour Pamela Anderson. La star de 52 ans vient d'annoncer qu'elle est déjà séparée de Jon Peters, 74 ans, qu'elle venait à peine d'épouser. L'ex-héroïne de la série Alerte à Malibu et le producteur de cinéma s'étaient mariés le 20 janvier 2020 au cours d'une cérémonie discrète organisée à Malibu. Leur union n'est à présent plus d'actualité.

Pamela Anderson a en effet officialisé leur rupture dans un communiqué transmis au Hollywood Reporter. "J'ai été touchée par la façon chaleureuse dont notre union a été accueillie, a-t-elle commenté. Nous serions reconnaissants de votre soutien lors du temps que nous prenons pour reévaluer ce que nous voulons dans la vie et ce que nous voulons l'un de l'autre. La vie est un voyage et l'amour un processus. Avec cette vérité universelle en tête nous avons décidé de remettre à plus tard la formalisation de notre mariage et de mettre notre foi dans le processus. Merci pour le respect de notre vie privée." Selon une source qui s'est confiée au Hollywood Reporter, Pamela Anderson et Jon Peters n'ont pas encore engagé une procédure de divorce.

Cette rupture n'est pas la première pour l'actrice et activiste et le producteur puisqu'ils ont déjà été en couple par le passé. Pamela Anderson et Jon Peters étaient déjà sortis ensemble à la fin des années 80 et avaient renoué à l'été 2019, après la rupture houleuse de Pamela Anderson avec le footballeur français Adil Rami. Elle avait découvert qu'elle n'avait pas l'exclusivité du champion du monde durant les deux ans de leur relation puisqu'il était également avec son ex-compagne Sidonie Biémont.

Après l'annonce du mariage surprise de sa maman, Brandon Lee s'était dit "incroyablement heureux" pour elle et Jon Peters. "Ils se connaissent depuis plus de 35 ans et je leur souhaite bonne chance pour ce prochain chapitre de leur vie à deux. Je soutiendrai toujours ce couple heureux, même si je suis très impatient de connaître encore mieux la famille de Jon", avait confié le jeune homme de 23 ans, au micro de Fox News, le 21 janvier 2020.

Avant de se marier avec Jon Peters, l'ancienne Playmate a été l'épouse de Tommy Lee (avec qui elle a eu deux garçons, Brandon et Dylan Lee), Kid Rock et Rick Salomon, qu'elle a épousé deux fois.