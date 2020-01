Pamela Anderson mariée : son fils Brandon "incroyablement heureux" pour elle

C'est l'info improbable de la semaine : Pamela Anderson s'est mariée à Jon Peter, un producteur de cinéma âgé de 74 ans. À peine a-t-elle eu le temps de faire le deuil de sa relation (un peu) chaotique avec Adil Rami, que la star d'Alerte à Malibu se retrouve avec la bague au doigt, désormais épouse de l'homme avec qui elle formait un couple dans les années 1980.

Trente ans plus tard, Pam et Jon ont donc scellé leur amour, lors d'une cérémonie forcément discrète qui a eu lieu le 20 janvier 2020, à Malibu. Ils auraient repris contact au cours de l'été 2019. Quelques heures après leur mariage, annoncé par TMZ.com, le fils de Pamela Anderson, Brandon Thomas Lee, se confiait déjà sur ce qui est désormais le cinquième mariage de sa mère.

"Je suis incroyablement heureux pour ma mère et Jon. Ils se connaissent depuis plus de 35 ans et je leur souhaite bonne chance pour ce prochain chapitre de leur vie à deux. Je soutiendrai toujours ce couple heureux, même si je suis très impatient de connaître encore mieux la famille de Jon", a-t-il confié, au micro de Fox News, le mardi 21 janvier 2020.

Pamela Anderson, 52 ans, signe ici son cinquième mariage. Par le passé, elle était mariée au batteur Tommy Lee, de 1995 à 1998. Il est le père de ses deux enfants : Brandon Thomas (23 ans) et Dylan Jagger (22 ans). Pam a ensuite été mariée à Kid Rock, de 2006 et 2007, puis à Rick Salomon, deux fois. Il y a eu une première cérémonie en 2007, mais elle a été annulée un an plus tard.

Les deux se sont remariés en janvier 2014, avant de divorcer en 2015. Célibataire jusqu'alors, elle avait débuté une idylle avec le français Adil Rami en 2017, avant de se séparer en juillet 2019.