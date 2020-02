Pamela Anderson mariée 12 jours à Jon Peters: elle regrette sa "terrible erreur"

Le cinquième mariage de Pamela Anderson n'aura pas duré bien longtemps. Douze jours après avoir secrètement épousé le producteur de cinéma Jon Peters, avec qui elle avait déjà été en couple, la star hollywoodienne a annoncé leur rupture.L'ex-héroïne de la série Alerte à Malibu et le producteur de cinéma s'étaient mariés le 20 janvier 2020 au cours d'une cérémonie discrète organisée à Malibu, forcément !

Mais à bien y réfléchir, il semblerait qu'elle se soit jetée à l'eau un peu trop rapidement. Selon le tabloïd Page Six, Pamela Anderson a été un peu trop empressée à cause d'un "nettoyage spirituel" en Inde. "Son coeur était ouvert, mais, avec le recul, trop ouvert", a confié une source au site internet. "Pamela n'est pas sur la même longueur d'onde que les autres personnes. Elle a un très grand coeur et elle aime beaucoup, rapidement et avec force", continue de confier la source. À peine revenue de son voyage en Inde, Jon lui aurait dit "je t'aime, marions-nous" et elle a répondu : "D'accord."