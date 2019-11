Pamela Anderson flatte Trump... pour lui demander un service

Pamela Anderson a décidé de se battre ! Le 8 novembre 2019, l'actrice canadienne a écrit une longue lettre ouverte à Donald et Melania Trump pour la libération de Julian Assange, le fondateur de Wikileaks . Dans cette missive, elle supplie le couple présidentiel américain d'empêcher l'extradition de Assange.

À lire aussi Première soirée sans pub sur le service public : demandez le programme !

Dans cette lettre, elle flatte Trump : "Je suis toujours enthousiasmée et encouragée quand je vois le travail remarquable que vous avez tout deux accompli en tant que leaders. Vous vous complétez parfaitement, Monsieur le Président avec votre touche personnelle et votre émotion qui touchent le peuple ainsi que le calme et la dignité que la Première dame défend, a écrit l'ex-star d'Alerte à Malibu. L'intégrité est certainement ce qui a vaincu Hillary et vous a propulsé à la place la plus puissante du monde."

Mais cette lettre avait surtout pour but de sensibiliser le Président des États-Unis sur la condition de Julian Assange. Pamela Anderson n'a jamais caché son soutien sans borne et indéfectible, les deux auraient même eu une liaison au début de l'année 2017 avant qu'elle ne se mette en couple avec Adil Rami. "Si vous pardonnez à Julian Assange et ne permettez pas le précédent juridique d'extradition d'un journaliste factuel pour une vie de torture, les gens salueront votre action. On se souviendra toujours de vous comme du champion que vous êtes destiné à être et le peuple vous saluerait sincèrement pour un tel geste. On s'en souviendra toujours comme de votre héritage au monde." L'actrice a également partagé une pétition sur son compte Twitter pour la libération de Julian Assange, le 11 novembre, elle a récemment dépassé les 200.000 signatures.

Actuellement incarcéré à Londres pour violation des termes de sa liberté conditionnelle, Julian Assange attend une audience en février 2020 qui pourrait mener à son extradition vers les États-Unis où 18 chefs d'inculpation pèsent sur lui. Il y encourt jusqu'à 175 ans de prison.