Pamela Anderson : Mariée cinq fois, elle ne regrette rien !

C'est le mariage surprise de ce début d'année ! Pamela Anderson et Jon Peters se sont dit oui lundi 20 janvier 2020. Un cinquième mariage totalement inattendu pour la star d'Alerte à Malibu puisque sa séparation d'avec le footballeur Adil Rami ne date que du mois de juin dernier, après l'avoir accusé de violences conjugales.

Sur Instagram, la star d'Alerte à Malibu a publié une photo d'elle, toujours en noir et blanc comme à son habitude sur ce réseau, où elle célèbre cette nouvelle union : "On ne regrette jamais d'avoir dit oui #Lunedemiel". On y voit son annulaire gauche nu de toute bague mais orné d'une alliance tatouée, réminiscence de son mariage avec le rockeur Tommy Lee.

L'histoire entre les deux époux ne date pas d'hier ! Pamela Anderson et Jon Peters étaient déjà sortis ensemble à la fin des années 80, ils auraient repris contact au cours de l'été 2019. Trente ans plus tard, ils scellent leur amour et fêtent leur cinquième mariage à tous les deux. Avant de se marier avec Jon Peters, l'ancienne Playmate a été l'épouse de Tommy Lee (avec qui elle a eu deux garçons, Brandon et Dylan Lee), Kid Rock et Rick Salomon, qu'elle a épousé deux fois.

Si ils ont actuellement 52 ans pour elle et 74 pour lui, leur relation date de plusieurs décennies. Les mariés se sont en effet rencontrés dans les années 1980... à la villa Playboy de Hugh Hefner. Âgée de 19 ans quand il en avait plus de 40, ils ont tout de même vécu une petite aventure avant de se séparer et de se retrouver de façon sporadique les 3 décennies suivantes. L'AFP précise d'ailleurs qu'à l'époque Jon avait essayé de la dissuader de poser pour Playboy "afin de se consacrer à une carrière sérieuse". À l'époque, Jon Peters l'avait déjà demandé en mariage, accusant un refus. "Dans 30 ans, notre différence n'aura aucune importance", lui répond-t-il alors comme il le raconte au Hollywood Reporter. On peut dire qu'il avait vu juste et que tout vient à point à qui sait attendre...