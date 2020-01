Mariage de Pamela Anderson : première photo avec son mari Jon Peters

C'était une surprise pour tout le monde. Le site TMZ annonçait en début de semaine le mariage de Pamela Anderson avec le producteur Jon Peters. Les amoureux se sont dit oui lundi 20 janvier 2020. Un cinquième mariage totalement inattendu pour la star d'Alerte à Malibu puisque sa séparation orageuse d'avec Adil Rami ne date que du mois de juin 2019. Il lui a donc fallu à peine 6 mois pour retrouver l'amour et se faire passer la bague au doigt.

Mais cette précipitation n'est pas si étonnante puisque Pamela fréquente le producteur de 74 ans depuis plusieurs décennies. Les mariés se sont en effet rencontrés dans les années 1980... à la villa Playboy du regretté Hugh Hefner. Âgée de 19 ans quand il en avait plus de 40, ils ont tout de même vécu une petite aventure avant de se séparer et de se retrouver de façon sporadique les 3 décennies suivantes. L'AFP précise d'ailleurs qu'à l'époque Jon avait essayé de la dissuader de poser pour Playboy "afin de se consacrer à une carrière sérieuse". Un conseil qu'elle na évidemment pas écouté puisqu'elle est même devenue la muse du magazine et a été 14 fois en couverture.

Samedi 25 janvier, la maman de Brandon et Dylan a partagé sur son compte Instagram la première photo d'elle en compagnie de son nouvel époux. Un beau cliché en noir et blanc sur lequel les jeunes mariés semblent plus heureux que jamais.

Concernant le mariage, on sait juste que l'actrice américano-canadienne a épousé Jon Peters lundi lors d'une cérémonie privée organisée à Malibu. L'heureux marié a confié juste après la noce au Hollywood Reporter : "Il y a de belles filles partout. J'avais le choix mais, durant 35 ans, je ne voulais que Pamela".

Incorrigible romantique, Pamela Anderson, 52 ans, a dont dit oui pour la cinquième fois. Elle a par le passé été mariée à Tommy Lee de 1995 à 1998, à Kid Rock en 2003, Stephen Dorff en 2004 et Rick Salomon en 2007. L'inoubliable naïade a également été en couple avec les français David Charvet et Adil Rami. Lors de l'annonce de sa séparation d'avec Adil, elle l'avait accusé d'infidélité et de violences.

Inconnu du grand public, Jon Peters a précédemment été en couple avec Barbara Streisand. Professionnellement, il a produit les films A Star Is Born (les versions de 1976 et de 2018), Wild Wild West en 1999 et Superman Returns en 2006.