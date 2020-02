Pamela Anderson et son mariage de 12 jours : elle sort du silence et s'explique

Le mariage de Pamela Anderson et Jon Peters n'aura duré que douze jours. Pour la première fois depuis l'annonce de cette rupture, la star d'Alerte à Malibu s'est exprimée sur le sujet par l'intermédiaire d'un communiqué publié par People le 7 février 2020. L'actrice américaine de 52 ans ne tarit pas d'éloges envers le producteur de cinéma de 74 ans et laisse même la porte ouverte pour une éventuelle réconciliation.

"Jon et moi sommes amis depuis très longtemps. Il n'a été que gentillesse envers moi et, pour ça, je l'aime, a-t-elle expliqué. Jon m'a ouvert son coeur et sa maison, m'a aidée à traverser des périodes tristes, et je n'ai que des choses gentilles à dire sur lui. Nous restons amis." L'ancienne candidate de Danse avec les stars et Jon Peters se sont mariés le 20 janvier, avant que le Hollywood Reporter n'annonce finalement leur rupture le 1er février.

"J'ai été touchée par l'accueil chaleureux de mon union avec Jon. Nous serons très reconnaissants de votre soutien pendant que nous prenons du temps séparément pour ré-évaluer ce que nous voulons de la vie et de l'autre, a ajouté l'activiste PeTA. La vie est une aventure et l'amour un processus. Avec cette vérité universelle en tête, nous avons décidé mutuellement de reporter la création de notre certificat de mariage et cde roire en ce processus. Merci de respecter notre intimité."

A en croire une source de Page Six, Pamela Anderson se serait empressée de se marier après "un nettoyage spirituel" en Inde. À peine revenue de son voyage, Jon lui aurait dit "je t'aime, marions-nous" et elle aurait répondu : "D'accord." Le couple s'était déjà fréquenté un temps à la fin des années 1980, avant de renouer à l'été 2019. L'actrice a été mariée cinq fois au cours de sa vie : avec le musicien Tommy Lee (entre 1995 et 1998), le père de ses fils Brandon et Dylan (23 et 22 ans), puis avec le chanteur Kid Rock en 2006. Elle a ensuite épousé le producteur Rick Salomon deux fois en 2007 et 2013. Entre 2017 et 2019, elle a fréquenté le footballeur français Adil Rami.