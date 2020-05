Pamela Anderson bientôt remariée ? "Encore une fois, rien qu'une fois !"

Jamais deux sans trois... Ou plutôt quatre ? Divorcée trois fois, Pamela Anderson a confié au New York Times son rêve : trouver (enfin) le mari idéal. Éternelle romantique, la star de 52 ans ne compte pas rester célibataire et désire trouver l'homme parfait. Interrogée sur ses relations amoureuses et notamment sur son récent mariage express (de 12 jours) avec le producteur Jon Peters, Pamela se défend : "Je n'étais pas mariée." En effet, une source avait confirmé au magazine People que les deux amants n'avaient en réalité pas déposé les documents légaux pour officialiser leur mariage secret célébré le 20 janvier 2020. Elle confie : "C'était juste un petit moment passé ensemble. (...) Un moment qui allait et venait, mais il n'y avait pas de mariage, il n'y avait pas de mariage, il n'y avait rien. C'est comme si cela n'était même jamais arrivé. Cela semble bizarre. Mais c'est tout." Des déclarations qui ont dû - au passage - faire plaisir à Jon Peters.

Avant cette relation (qui n'était donc pas un mariage), la star d'Alerte à Malibu a été mariée à plusieurs reprises, d'abord avec Tommy Lee de 1995 à 1998. De cette union sont nés ses deux fils : Brandon (23 ans) et Dylan (22 ans). Victime de violences de la part de son mari, Pamela avait divorcé et Lee avait passé six mois à la prison du comté de Los Angeles pour violences conjugales. Ensuite, Pamela s'était mariée avec Kid Rock en 2007, avant de faire annuler son mariage quelques mois plus tard.

Je ne me suis mariée que trois fois

Quelques années plus tard, l'ancien top model et vedette du petit écran épousait le joueur de poker Rick Salomon (deux fois) en 2007 puis en 2013. Ces deux mariages se sont terminés en moins d'un an, Pamela Anderson l'ayant accusé de violences conjugales. Concernant ses mariages passés, l'actrice tient donc à mettre les choses au clair : "Je ne me suis mariée que trois fois. Les gens pensent que je me suis mariée cinq fois. Je ne sais pas pourquoi. (...) Trois mariages. Je sais que c'est beaucoup. Mais c'est moins que cinq fois !"

Questionnée sur son envie (ou non) de se remarier, l'ex d'Adil Rami répond "oui" sans hésitation. "Absolument ! Encore une fois. Encore une fois, s'il vous plaît, mon Dieu. Encore une fois. Rien qu'une fois !" Espérons que le destin réserve une belle surprise à Pamela Anderson...