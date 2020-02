Pamela Anderson jamais vraiment mariée ? "Aucun papier n'a été rempli"

Les jours passent et les informations, toutes plus loufoques et contradictoires les unes que les autres, continuent de filtrer à propos du cinquième mariage de Pamela Anderson. Le 20 janvier, la star avait créé la surprise en épousant le producteur de cinéma Jon Peters et encore plus, douze jours plus tard en annonçant que le couple se séparait.

Entre coups bas et déclarations, dur de savoir ce qu'il s'est vraiment passé mais une source a déclaré au magazine People que cette union n'a même pas d'existence propre ! "Les papiers légaux pour ce mariage n'ont jamais été remplis", apprend-t-on. Si selon la militante pour le droit des animaux entend bien "rester amie" avec son ex, une autre source a sous-entendu qu'elle avait "juste besoin de prendre du recul". "Ils se connaissent depuis plus de 30 ans, ils n'avaient jamais vécu ensemble. Vivre avec quelqu'un c'est apprendre à vraiment le connaître. Pam est romantique mais aussi très indépendante. Ça a été un peu trop vite, ils se sont mis d'accord pour revenir sur leur décision."

Romantique ou pas, les deux principaux intéressés ont l'air d'avoir été pris au piège. Jon Peters clame haut et fort qu'il a la nette impression d'avoir été pris pour un portefeuille sur pattes et du côté de Pamela Anderson, il semblerait que la journée de son mariage l'ait prise un peu au dépourvu. Page Six raconte qu'elle pensait non pas se marier... mais déjeuner !

À son retour d'Inde, où elle faisait une retraite spirituelle, les choses ont pris un tournant inattendu comme le relate Page Six. "Pamela venait de passer un mois en Inde pour une détox ayurvédique, pour bien commencer cette nouvelle décennie. Elle faisait constamment de la méditation et du yoga. Elle est revenue très ouverte. Jon lui court après depuis 30 ans. Ils s'envoyaient des message quand elle était en Inde et ils ont prévu de déjeuner ensemble", raconte une source au site Internet. "Le jour de son retour, Jon a invité sa famille et ses amis et lui a demandé sa main, un de ses amis officiait la cérémonie. C'était une belle cérémonie mais en fait, aucun papier n'a été rempli."

La source a insisté sur le fait que Pamela respectait beaucoup Jon, qu'il la "traitait comme une princesse" et qu'elle se "sentait prête à se marier". "Elle était vulnérable, elle a accepté sa demande. Mais c'était supposé juste être un déjeuner."

Avant de se marier avec Jon Peters, l'ancienne Playmate a été l'épouse de Tommy Lee (avec qui elle a eu deux garçons, Brandon et Dylan Lee), Kid Rock et Rick Salomon, qu'elle a épousé deux fois.