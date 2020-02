Pamela Anderson mariée pour l'argent ? Son ex balance "j'ai payé ses factures"

Douze jours après avoir secrètement épousé le producteur de cinéma Jon Peters, avec qui elle avait déjà été en couple, la star hollywoodienne a annoncé leur rupture. L'ex-héroïne de la série Alerte à Malibu et le producteur de cinéma s'étaient mariés le 20 janvier 2020.

Après avoir laissé les médias présumer des raisons de ce mariage éclair, Pamela Anderson s'était finalement exprimée sur cette séparation. "Jon et moi sommes amis depuis très longtemps. Il n'a été que gentillesse envers moi et, pour ça, je l'aime, a-t-elle expliqué à People. Jon m'a ouvert son coeur et sa maison, m'a aidée à traverser des périodes tristes, et je n'ai que des choses gentilles à dire sur lui. Nous restons amis." Une source avait pourtant confié au Hollywood Reporter que la militante pour le droit des animaux avait pris la décision de se mariage après un trip spirituel en Inde. Pour Jon Peters, la pilule à l'air de passer avec plus de difficulté. Toutes ces déclarations n'ont pas l'air d'être au goût de son désormais ex-mari puisqu'il a accepté de se confier à Page Six et c'est pas joli joli !

"Je l'ai accueillie dans ma vie à bras ouverts et avec beaucoup d'amour puisque je l'attends depuis des années. J'ai payé ses factures, elle était totalement fauchée. Je lui ai racheté une garde robe complète", dit le producteur sans mâcher ses mots. Mais ce n'est pas tout ! Il assure aussi qu'il ne l'a pas vraiment demandé en mariage mais que Pamela Anderson lui a parlé de mariage par... SMS. "Elle m'a envoyé un message en me disant qu'elle voulait se marier, c'était un rêve qui devenait réalité pour moi même si j'étais déjà fiancé et que l'autre femme venait de déménager."

Très amoureux, Jon Peters "lâche tout pour Pam". "Elle avait environ 200 000 dollars de dettes et aucun moyen de les payer donc je l'ai fait et c'est comme ça qu'on me remercie", assène Peters en ajoutant qu'"il n'y a pire imbécile qu'un vieil imbécile".

Selon certains médias, le couple aurait pris la décision de se séparer trois jours après le mariage. Jon aurait envoyé un message à Pamela qui laissait peu de place au doute. "Tout ce truc de mariage... ça me fait flipper. Je m'aperçois que j'ai 74 ans et que j'ai besoin d'une vie simple et calme et pas d'une histoire d'amour qui fait le tour du monde. De fait, la meilleure décision serait que je m'en aille quelques jours et peut-être que tu devrais retourner au Canada."