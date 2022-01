Pamela Anderson divorce : fin de son mariage avec Dan Hayhurst... après 13 mois seulement !

On aurait pu croire que le cinquième serait le bon. Hélas, selon une source du DailyMail, Pamela Anderson serait sur le point de se séparer de son nouvel époux Dan Hayhurst. Les amoureux s'étaient rencontrés en début de pandémie de Covid-19 et leur mariage prendrait fin donc, après seulement 13 mois. La comédienne, 54 ans, aurait rempli les papiers du divorce depuis son Canada natal, où elle habitait avec son partenaire - après une phase marseillaise avec Adil Rami.

Cette romance est juste arrivée en fin de course

"Elle aime et elle vit de manière très authentique, explique la fameuse source du DailyMail. Cette romance, qui a tourbillonné pendant la pandémie, est juste arrivée en fin de course." Aussi triste que soit cette séparation, elle n'est pas vraiment surprenante. Pamela Anderson trainait de plus en plus du côté de Malibu, en Californie, ces derniers temps. Or, la dernière fois que la sublime actrice a été aperçue en pleine balade avec son assistant, la semaine dernière, elle ne portait plus son alliance.

Pamela Anderson et Dan Hayhurst s'étaient rencontrés sur l'île de Vancouver, au Canada, alors qu'il rénovait sa maison. Elle avait ensuite fait de lui son garde du corps... puis son époux, lors d'une cérémonie très romantique organisée le soir de Noël 2020, à l'endroit même où les parents de la comédienne s'étaient dits "oui". Depuis leur premier baiser, les amoureux passaient le plus clair de leur temps ensemble et avaient même accordé une interview à la télévision britannique, à l'émission Loose Women, depuis leur lit conjugal. "Cette première année semble avoir duré 7 ans", plaisantait-elle... sans se douter qu'elle passerait le pire cap des relations sentimentales un peu plus tôt que prévu.

C'est un mariage express de plus pour Pamela Anderson. L'héroïne de la série Alerte à Malibu était resté unie à Tommy Lee pendant trois ans, de 1995 à 1998, et avait eu avec lui deux enfants - Thomas Brandon Lee, né en 1996 et Dylan Jagger Lee, né en 1997. Mais ses autres romances furent un brin plus brèves. Elle a épousé Kid Rock le 3 août 2006 et a divorcé 4 mois plus tard. Elle s'est mariée à Rick Salomon le 6 octobre 2007 puis a annulé ses voeux en 2008. Quant à son union avec le producteur Jon Peters, qui a eu lieu en 2020, elle a duré... douze jours. Pas de temps à perdre, chez les Anderson.