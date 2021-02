Pamela Anderson pimente sa vie sexuelle avec des saucisses végétales

Elle égraine, peu à peu, les détails de cette union surprise. Pamela Anderson, que l'on pensait célibataire et heureuse de l'être, s'est en réalité mariée dans la plus grande discrétion à son homme à tout faire/garde du corps/amant à plein temps Dan Hayhurst. Le secret de leur bonheur ? Seul eux le savent. La comédienne a en revanche accepté de partager celui de leur sexualité fleurissante puisqu'il s'agit... des saucisses végétales.

La nuit de noce a dû sentir le graillon. Comme l'a expliqué une source du journal The Mirror, Pamela Anderson a modifié le régime alimentaire de son cher et tendre et a constaté une nette différence sous les draps. "Cette alimentation fait des merveilles, explique-t-on. Pam lui fait des saucisses végétales et est célèbre pour ses smoothies et ses Buddha bowls." Info, intox ou détox ? A priori, cette affirmation ne peut qu'être réelle. Au mois de janvier 2021, déjà, l'actrice de 53 ans avait assuré sur Twitter que les vegans étaient de meilleurs amants. Voilà une bonne raison d'arrêter la viande...

Vous pouvez améliorer votre santé et augmenter votre endurance dans la chambre !

"Le cholesterol présent dans la viande, dans les oeufs et les produits laitiers provoque un durcissement des artères (mais pas du reste), expliquait-elle. Il ralentit le flux sanguin qui se déverse dans tous les organes du corps, pas seulement le coeur. Vous pouvez améliorer votre santé et augmenter votre endurance dans la chambre en devenant vegan." Il faut croire, en tout cas, qu'ils ne parviennent plus à quitter le matelas. Relativement discrète depuis son union avec Dan Hayhurst, Pamela Anderson a accordé une interview au talk-show britannique Loose Women, depuis son lit, situé à Vancouver, dans les bras de son époux.

Dan et ses enfants vivent ici aussi

Avant de fondre pour les beaux yeux de Pamela Anderson, Dan Hayhurst vivait avec une autre petite-amie, sa fille à elle et ses deux enfants à lui, en harmonie, sur l'île de Vancouver. La famille a un peu bougé depuis. "Il travaillait ici, et je suis restée coincée ici pendant la pandémie de Covid-19, a rappelé Pamela Anderson dans l'émission. Et nous sommes restés ensemble, et nous sommes toujours coincés ensemble. Maintenant, c'est tout simplement magnifique. C'est une magnifique propriété. Et Dan et ses enfants vivent ici aussi." Espérons que le couple quitte le lit, de temps en temps, au moins pour faire à manger...