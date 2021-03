Pamela Anderson remariée : elle vend sa villa de Malibu et emménage avec son mari

Pamela Anderson a toujours cru en l'amour, même après 5 mariages et une rupture houleuse avec Adil Rami. Sa conviction l'a récompensée avec une nouvelle romance avec un certain Dan Hayhurst. Le couple marié quitte Los Angeles et s'installe au Canada, le pays de naissance de l'actrice, qui a mis sa villa californienne en vente.

Près de 15 millions de dollars, soit un peu plus de 12,5 millions d'euros ! C'est la somme que demande Pamela Anderson au futur propriétaire de sa maison de plus de 500 mètres carrés, située en bord de plage, à Malibu. L'iconique sauveteuse d'Alerte à Malibu la quitte avec son époux Dan Hayhurst. Les nouveaux mariés retournent à Ladysmith, la ville natale de Pamela Anderson.

"Il est temps que je retourne à mes racines. Je suis amoureuse et me suis récemment mariée à mon 'mec samba' (comme il aime se surnommer), a expliqué Pamela Anderson à People concernant son déménagement. Je me réinstalle ici, là où tout a commencé. Ce fut un voyage de fou, maintenant la boucle est bouclée. J'ai quitté ma petite ville au début de ma vingtaine pour Playboy, j'ai fait le tour du monde, tout ça pour rentrer à la maison, un des plus beaux endroits de la planète. Je suis rentrée entière, un miracle. Je suis une chanceuse."