Pamela Anderson déjà divorcée ... C'est la guerre avec son ex !

Il y a du grabuge chez les Anderson ! Après avoir quitté le footballeur français Adil Rami , nous apprenions cette semaine que l'ancienne gloire de la télé, Pamela Anderson avait demandé le divorce de son 5eme mari, Dan Hayhurst. Il était devenu "méchant, insupportable et un conna**" avec l'ancien mannequin Playboy, selon une source proche.

Le représentant de l'actrice a confirmé à Page Six qu'elle demandait le divorce au Canada, là où elle vivait avec son nouveau ex-mari depuis le réveillon de Noël 2020, date de leur mariage, dans sa maison de l'île de Vancouver. Dan Hayhurst, 54 ans, était le garde du corps de Pamela et également un prestataire pour la star avant de devenir son prince charmant. Il avait alors dû se séparer de sa compagne de l'époque, Carey. Une source affirme que le couple était très proche pendant la pandémie et la période de confinement mais que le temps leur avait montré leur différence et leur incompatibilité : "Dan s'est avéré être un conna** avec Pamela et devenir très méchant voire insupportable. Après avoir appris à se connaître pendant 2 ans, elle a découvert le pire."

"Elle a réalisé que Dan n'était pas le bon, a affirmé la source avant de poursuivre, les choses ne sont plus du tout amicales entre eux pour le moment, parce qu'elle a décidé qu'il n'y avait rien en commun entre les deux, il ne la traite pas comme elle voulait être traitée (...) Elle aimait avoir un gars ordinaire, qui pouvait changer une ampoule. Ensuite, l'ampoule ne suffisait plus car il n'arrivait pas à répondre à ses besoins."

Alors que Pamela Anderson était surtout connue pour ses rôles à l'écran, ses couvertures de magazines ou sa sextape, l'actrice de 54 ans est aujourd'hui une militante active du droit des animaux, du droit des femmes et de la liberté d'expression. De quoi l'occuper le temps de se remettre de sa séparation.