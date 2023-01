Deva Cassel, méconnaissable et renversante au défilé Dior : clin d'oeil très remarqué à sa maman Monica Bellucci

Quand on est acteur, mannequin ou chanteur, les enfants suivent en général la même voie professionnelle. Il est en tout cas rare que la progéniture de nos amies les stars ne marchent pas dans les pas de leurs parents. Deva Cassel n'a pas échappé à la règle. Si la jeune femme de 18 ans n'a pas opté pour l'option cinéma comme son acteur de papa Vincent Cassel, elle s'est en revanche fait une confortable place dans l'univers de la mode comme l'avait fait sa maman Monica Bellucci dans le passé.

Deva Cassel était l'une des invitées du défilé Dior qui se déroulait au musée Rodin ce lundi 23 janvier. Celle qui défilait pour Jacquemus en décembre était cette fois-ci de l'autre côté du miroir. C'est en simple spectatrice que la fille de Vincent Cassel et Monica Bellucci a assisté au défilé mais pas n'importe comment. Elle avait choisi une maxi-jupe longue qu'elle avait accompagnée d'un haut transparent, dissimulé sous une veste noire qui laissait découvrir l'une de ses épaules.

La jeune femme a surtout ramené beaucoup de gens dans le passé. Pas de lissage ou de brushing classique pour Deva Cassel en cette soirée particulière mais un carré flou aux boucles bien prononcées, faisant penser à celui que portait sa maman en 2004 pour le Festival du film de Paris (voir notre diaporama). Un bel hommage qui a dû faire plaisir à la principale intéressée, première fan de ses filles.

Monica Bellucci, mammà fière de ses enfants

En octobre dernier, Monica Bellucci évoquait Deva, 18 ans et Léonie, 12 ans, comme jamais sur le plateau de Télématin, présenté par Julia Vignali et Thomas Sotto. Si elle n'a forcé la main de personne, elle faisait part de toute son admiration de voir Deva s'épanouir dans sa construction professionnelle : "C'est un chemin qui s'est fait naturellement, peut-être qu'elle a respiré autour d'elle ça, tout le temps. Et je la vois heureuse de ce qu'elle fait. Je suis hyper contente qu'elle suive une passion. Je pense qu'une passion dans la vie, c'est très important."

Si Deva est plus tournée vers l'univers de la mode, Léonie est quant à elle très attirée par le jeu et la comédie : "Je vois que même ma fille la plus jeune, Léonie, fait du théâtre et elle adore ça. Disons qu'elles ont une sensibilité très artistique, on verra ce qu'elles vont faire. L'important, c'est de soutenir ses enfants et de les aider à voler." La relève est assurée.