Vincent Cassel aux anges avec sa fille Deva et Tina Kunakey : mots d'amour et photos des femmes de sa vie

L'italien, c'est la langue de la mère

Née le 12 septembre 2004 des amours de Vincent Cassel et Monica Bellucci, Deva Cassel semble avoir un parcours tout tracé dans l'univers de la mode. Si jeune, elle a déjà travaillé pour les plus grands, dont Dolce & Gabbana, et a été aperçue sur les couvertures des magazines Vogue ou Madame Figaro. Bien sûr, la jeune femme de se contente pas d'avoir une plastique de rêve et un joli minois... elle a aussi un caractère bien trempé et n'hésite pas à se disputer avec sa mère dans la langue de Dante. "Mes enfants parlent plusieurs langues, expliquait récemment Monica Bellucci dans l'émission Télématin. L'italien, c'est la langue de la mère. Parfois, elles parlent français et, d'un coup, ça part en italien quand il y a quelque chose qui touche l'instant. Les mots d'amour aussi, mais aussi beaucoup en français..."