Monica Bellucci séparée de Vincent Cassel : son histoire d'amour avec un autre Français...

C'est en 1995 que le public français découvre Monica Bellucci au cinéma, dans le film L'Appartement, tournage durant lequel elle rencontre un certain Vincent Cassel. Depuis, l'ancien mannequin n'a cessé de répandre sa beauté dans l'Hexagone et ailleurs. Ce 30 septembre 2022 marque son 58e anniversaire et son charisme est toujours aussi puissant. Sa vie personnelle a toutefois connu des variations puisqu'en 2013, sa séparation avec l'acteur français est officialisée. Après sa rupture, Monica Bellucci s'est toujours voulu très discrète sur sa vie privée, à l'inverse de son ex qui partage souvent des instants de sa vie amoureuse avec sa femme Tina Kunakey, maman de leur fille Amazonie. Toutefois, elle s'était présentée en 2019 à un défilé main dans la main avec un autre : l'artiste Nicolas Lefevbre.

C'est au mois de mars 2019, que Monica Bellucci s'était illustrée illustré au premier rang du défilé Chanel avec Nicolas Lefebvre, officialisant un couple de quelques mois. Agé de 39 ans, Nicolas Lefebvre est un artiste parisien, spécialisé dans la sculpture. Passionné de voyage, il s'inspire de ce qui l'entoure pour créer et sublimer la nature, si tant est qu'elle est besoin de l'être. Dans The Socialite Family, celui qui est passionné et inspiré par la figure de la "déesse mère, divinité protectrice bienveillante" avait expliqué sa démarche : "Mon travail consiste en la collection de vieux objets, pour faire communiquer les matériaux, cultures et temps et célébrer nos racines communes (...). Je trouve mon inspiration dans le voyage, dans les arts premiers, dans les objets qui me parlent, dans la nature.