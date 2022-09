Monica Bellucci mariée jeune avant Vincent Cassel : sa première union très courte et décevante avec...

Peu avant les années 1990, Monica Bellucci (58 ans) se faisait photographier par Claudio Basso, photographe de mode franco-italien né en 1959. Agé de 5 ans de plus que la jeune femme, l'homme qui a passé une partie de son enfance en Argentine, à Buenos Aires, et en Italie, à Portofino, tombe immédiatement sous le charme du mannequin à l'allure féline, au regard charbonneux et aux formes voluptueuses.

Ayant l'habitude de travailler avec les plus grands magazines comme Vogue, Harper's Bazaar mais aussi avec les plus belles femmes (il a notamment photographié Cindy Crawford, Niki Taylor ou Estelle Lefébure), Claudio Basso fait de la jolie brune sa muse. Leur histoire d'amour débute en 1987. Elle a alors 23 ans. Trois ans plus tard, ils décident de sceller leur union et de se marier à Monte-Carlo en 1990. Malheureusement seulement six mois plus tard, Monica Bellucci et Claudio Basso se séparent et décident de divorcer.

"On s'est lassés au bout de six mois. Une déception", avait-elle confié en 2014 au quotidien Corriere della Sera, à la suite de sa séparation de son second époux Vincent Cassel. "Je remercie mes deux maris pour ce qu'ils m'ont apporté et ce qu'ils m'ont appris de la vie, de manière inconsciente et différente", avait-elle également expliqué à Paris Match en 2014. Aujourd'hui âgé de 63 ans, Claudio Basso a arrêté sa carrière dans la mode à la suite d'un grave accident qui aurait pu lui coûter la vie. Amateur de beaux paysages, l'homme sublime désormais la nature à travers ses clichés.

Quelques années après son premier divorce, Monica Bellucci a rencontré Vincent Cassel sur le tournage du film L'Appartement (sorti en 1997). Après avoir célébré leur mariage à Monte-Carlo le 3 août 1999, le couple a accueilli deux filles : Deva, née le 12 septembre 2004, et Léonie, née le 21 mai 2010. Après 17 ans d'amour, le couple s'est séparé en 2013 mais est resté en très bons termes. L'actrice du film Irréversible a par la suite trouvé l'amour dans les bras de Nicolas Lefebvre, entre 2017 et 2019.