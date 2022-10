Chris Martin atteint d'une grave infection, lourde décision après le diagnostic

Il faut le voir pour le croire mais les concerts de Coldplay font sans doute partie des choses les plus belles que les fans n'ont jamais vues de leur vie. Live incroyable, spectacle, jeux de lumière et communion avec le public, le rendez-vous est un immanquable que les fans d'Amérique du Sud se faisaient une joie de (re)découvrir dans les prochains jours. Après deux dates à Rio de Janiero, Coldplay devait assurer pas moins de six dates à l'Allianz Parque de Sao Paulo au Brésil. Des événements presque tous complets que le groupe ne pourra finalement pas honorer.

Sur les réseaux sociaux, Will Champion et Jonny Buckland, pianistes, Phil Harvey, manager, Guy Berryman, guitariste et Chris Martin, chanteur, ont uni leurs voix pour annoncer une terrible nouvelle aux fans : le report des dates de concerts au Brésil pour début 2023. Le compagnon de Dakota Johnson, très malade, serait dans l'incapacité d'assurer les shows et n'aurait besoin de rien d'autre que du calme et du repos pour se remettre.

"En raison d'une grave infection pulmonaire, Chris a reçu l'ordre strict du médecin de se reposer pendant les trois prochaines semaines. Nous travaillons aussi vite que possible pour fixer les nouvelles dates et nous vous donnerons plus d'informations dans les prochains jours" peut-on lire dans le communiqué de Coldplay.