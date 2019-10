Dakota Johnson fête ses 30 ans : anniversaire inoubliable chez Chris Martin

Une famille recomposée qui semble très soudée. En 2018, Dakota, Chris, Gwyneth et son nouveau mari Brad Falchuk avaient ainsi passé Thanksgiving ensemble. E!News révèle que la star du film L'amour Extra Large "est très heureuse car elle et Chris ont été capables de faire en sorte que cela fonctionne très bien pour leurs enfants. Brad et Chris ont également une bonne relation. C'est vraiment exceptionnel qu'ils puissent tous se réunir comme ça et s'entendre aussi bien." Un petit-ami (une ex), une famille et un anniversaire de rêve, décidément tout sourit à Dakota !