Gwyneth Paltrow complice avec son ex mari Chris Martin : tendre selfie pour son anniversaire

Les couples divorcés qui se détestent, ce n'est plus à la mode ! Gwyneth Paltrow vient d'en faire la démonstration en partageant à ses abonnés des moments de complicités avec le père de ses enfants,Chris Martin .

Le jeudi 2 mars, la star d'Iron Man a partagé sur son compte Instagram un tendre selfie avec son ex compagnon, le chanteur du groupe Coldplay, à l'occasion de son anniversaire. Malgré leur divorce prononcé il y a 7 ans, les parents semblent s'entendre toujours aussi bien. En effet, en plus d'un tendre cliché, Gwyneth Paltrow a ajouté un message touchant à l'attention de son ex mari en légende : "Joyeux anniversaire au plus doux père et ami. On t'aime".

La photo, qui semble être prise de nuit sur un parking, comptabilise au total plus de 400.000 likes. De nombreux fans ont réagi, certains faisant part de leur admiration dans la section commentaire : " Vous m'inspirez alors que je suis en plein divorce. Merci". Une autre abonnée a également ajouté un message émouvant. "Vous êtes la preuve du succès pour maintenir des relations importantes, même après que vous soyez séparés. J'y crois tellement. Cette proximité que deux personnes partagent devrait toujours rester un lien et c'est si sain pour les enfants. L'amour est encore là et ça se voit dans les yeux. C'est peut-être un autre type d'amour, mais il est tout aussi puissant", peut-on lire.