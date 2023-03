Diaporama : Gwyneth Paltrow complice avec son ex mari Chris Martin : tendre selfie pour son anniversaire

1 / 16 Gwyneth Paltrow complice avec son ex mari Chris Martin : tendre selfie pour son anniversaire

2 / 16 Gwyneth Paltrow au photocall de la soirée "Veuve Clicquot 250th Anniversary" à Los Angeles. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

3 / 16 Chris Martin arrive à Los Angeles le 6 septembre 2014. © BestImage, FAMEFLYNET / BESTIMAGE

4 / 16 Dakota Johnson et son mari Chris Martin se promènent dans les rues de New York le 7 juin 2022. © BestImage, The ImageDirect / Bestimage

5 / 16 Chris martin et sa fille Apple se promènent dans les rues de Beverly Hills le 13 mars 2005. © BestImage, FAME PICTURES / BESTIMAGE

6 / 16 Gwyneth Paltrow et son mari Brad Falchuk se promènent place Vendôme lors de la Fashion Week de Paris (PFW) le 1er octobre 2022. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

7 / 16 Gwyneth Paltrow au photocall de la soirée "Veuve Clicquot 250th Anniversary" à Los Angeles, le 25 octobre 2022. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

8 / 16 Gwyneth Paltrow lors de la 77ème cérémonie annuelle des Golden Globe Awards au Beverly Hilton Hotel à Los Angeles, le 5 janvier 2020. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

9 / 16 Chris martin et sa fille Apple se promènent dans les rues de Beverly Hills le 13 mars 2005. © BestImage, FAME PICTURES / BESTIMAGE

10 / 16 Gwyneth Paltrow, son mari Brad Falchuk, son ex-mari Chris Martin et sa compagne Dakota Johnson profitent d'une après-midi à la plage dans les Hamptons, le 7 août 2019. © BestImage, The ImageDirect / Bestimage

11 / 16 Gwyneth Paltrow à la 61 ème cérémonie du festival de Cannes lors de la projection du film Two Lovers. © BestImage, BORDE-JACOVIDES / BESTIMAGE

12 / 16 Gwyneth Paltrow, son mari Brad Falchuk, son ex-mari Chris Martin et sa compagne Dakota Johnson profitent d'une après-midi à la plage dans les Hamptons, le 7 août 2019. © BestImage, The ImageDirect / Bestimage

13 / 16 Brad Pitt et Gwyneth Paltrow à la première du film "legend of the falls" à Londres le 24 avril 1995. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

14 / 16 Gwyneth Paltrow, son mari Brad Falchuk, son ex-mari Chris Martin et sa compagne Dakota Johnson profitent d'une après-midi à la plage dans les Hamptons, le 7 août 2019. © BestImage, The ImageDirect / Bestimage

15 / 16 Dakota Johnson et son mari Chris Martin se promènent dans les rues de New York le 7 juin 2022. © BestImage, The ImageDirect / Bestimage