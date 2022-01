Ben Affleck et Gwyneth Paltrow séparés : une rupture sur fond d'immaturité

La star d'Hollywood Gwyneth Paltrow, séparée de son ancien mari, le chanteur de Coldplay Chris Martin (avec qui elle a eu 2 enfants), est connue pour son passé sentimental et ses ex prestigieux. En effet, celle qui possède aujourd'hui un juteux business de vibromasseurs, a une liste impressionnante de stars à son tableau de chasse. Retour sur son idylle avec Ben Affleck et leur séparation.

Invitée le 14 janvier 2015 au micro de The Howard Stern Show, l'actrice d'Iron Man était largement revenue sur sa relation de trois ans avec la star Ben Affleck. Elle confiait avoir particulièrement été attirée par le physique de l'acteur, tout en reconnaissant une forme d'immaturité de sa part à l'époque. "Je pense que quand vous avez une vingtaine d'années, vous pouvez totalement être séduite par la beauté d'un homme. Vous êtes jeune, vous êtes immature et vous avez tendance à être superficielle. Vous pensez qu'être avec quelqu'un de beau valide qui vous êtes vous-même. C'est faux, bien sûr", reconnaissait-elle avec du recul. Un manque de maturité qui a déçu son père et sa mère : "Mes parents l'appréciaient pour son intelligence, son talent et son humour."

Gwyneth Paltrow, 49 ans aujourd'hui, a bien rectifié le tir après ça puisqu'elle s'est mariée en 2003 avec le chanteur de Coldplay Chris Martin. Cette union a donné naissance à Apple (dont l'accouchement a été compliqué) et Moses. En 2008, alors qu'elle était à nouveau enceinte, l'actrice a fait une fausse-couche.

Le réalisateur d'Argo a, quant à lui, vécu un mariage de 10 ans entre 2005 et 2015 avec Jennifer Garner avec qui il a eu 3 enfants : Violet Ann, Seraphina et Samuel. Ben Affleck surprend son monde en mai 2021 en annonçant qu'il est de nouveau en couple avec Jennifer Lopez, 17 ans après leur première rupture.