Gwyneth Paltrow a failli mourir en accouchant de sa fille Apple : "C'était complètement fou !"

Beaucoup de mamans vous diront que le jour de leur accouchement était l'un des plus beaux de leur existence. Ce qui n'est pas le cas pour toutes. Gwyneth Paltrow, par exemple, a vécu un véritable enfer juste avant de devenir mère pour la première fois, quand elle a accouché de son aînée, Apple, aujourd'hui 17 ans. En donnant la vie, la comédienne a simplement failli perdre la sienne, comme elle l'a raconté dans le podcast Armchair Expert, de Dax Shepard - Mr Kristen Bell - et Monica Padman.

C'était complètement fou, on en est presque mortes toutes les deux

En couple avec Chris Martin à l'époque, Gwyneth Paltrow a effectivement dû se rendre à l'hôpital en quatrième vitesse. "J'ai subi deux césariennes, raconte-t-elle. Pour ma fille, c'était une urgence, c'était complètement fou, on en est presque mortes toutes les deux. Ca n'était pas bien du tout. Et donc, j'ai cette immense cicatrice sur le corps et quand tu vois ça, tu te dis, woaw, ce n'était pas comme ça avant. Ce n'est pas que c'est horrible, ou que tu juges ton corps, c'est juste que tu te dis : 'Oh mon dieu' en découvrant ça".

La créatrice des bougies senteur vagin était invitée dans le podcast Armchair Expert, justement, pour évoquer l'impact nocif des réseaux sociaux sur toutes les femmes en général, et plus précisément celles qui viennent d'avoir des enfants. "Heureusement, Instagram n'existait pas quand j'ai eu mes bébés, se réjouie-t-elle. Parce que maintenant on voit des femmes qui ont accouché il y a deux semaines et qui ont un ventre complètement plat, et je me dis, ce n'est pas exactement ce à quoi je ressemblais. Et c'est super que ces femmes aient du pouvoir, mais c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et on étouffe avec l'omniprésence de ces images, de ce à quoi on est censé ressembler tout le temps, avec bébé ou sans bébé."

Gwyneth Paltrow est maman de deux grands enfants qu'elle a eu avec Chris Martin, qu'elle a épousé en 2003. Sa fille Apple a eu 17 ans en mai dernier et son fils Moses a 15 ans. Elle a également été victime d'une fausse couche. Séparée du chanteur de Coldplay depuis 2014, elle a trouvé l'amour dans les bras du producteur Brad Falchuk. Les tourtereaux se sont mariés en septembre 2018.