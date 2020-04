Kristen Bell : Son mari s'opère seul, avec son médecin au téléphone

Quel homme ! Kristen Bell peut être fière de son époux, Dax Shepard. Le 25 avril 2020, la star de la série The Good Place a filmé son mari qui a été contraint de réaliser une opération chirurgicale seul à cause du confinement. En légende, elle a écrit (un brin sarcastique envers son mari) : "C'est la journée du "Je peux faire ma propre chirurgie" de confinement". Vraiment ?

Il n'y a pas d'éclaboussures de sang partout !

Sur la vidéo publiée par l'actrice de 39 ans sur Instagram, on a découvert son mari avec le poignet dans le plâtre. Dax a retiré une broche métallique que son médecin lui avait inséré pour maintenir ses os pendant leur reconstruction. Au téléphone avec son docteur, l'acteur du film Hit and Run a commencé, non sans une certaine appréhension, à retirer délicatement le bout métallique qui dépassait de son plâtre, son téléphone portable coincé entre son épaule et son oreille. Puis, d'un coup sec, il a retiré toute la broche. " "On y va... C'est sorti, il n'y a pas d'éclaboussures de sang partout !", a commenté Dax Shepard. "Je vais vous piquer votre boulot, docteur ! Je vais ajouter le retrait des broches à mon CV maintenant !"

Fier de sa prouesse, L'acteur de 45 ans semblait rassuré et a plaisanté avec son médecin : "À vendredi... Je dois être le pire de vos patients, d'abord je vous harcèle de SMS et ensuite j'enlève les broches que vous m'avez posées". Derrière les parents, on a puo entendre la voix d'un de leurs enfants demandant : "Je peux voir la broche ? Elle est pleine de sang ?"Mariés depuis 2013, les acteurs sont parents de Delta (5 ans) et Lincoln (7 ans). Rassurante, Kristen a chuchoté à ses enfants que la broche était intacte, sans aucune trace de sang. Une journée de confinement qui restera sûrement mémorable pour la famille de Kristen Bell.