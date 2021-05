Gwyneth Paltrow : Sa bougie senteur vagin explose encore, une victime réclame une somme délirante

Attention danger. Les bougies senteur vagin vendues par Gwyneth Paltrow explosent. Elton John, qui en aurait acheté cent exemplaires, devrait se méfier ! Un homme ayant acheté la bougie en question (pour la coquette somme de 75 dollars) depuis le site de l'actrice, Goop, dit avoir failli mourir lorsque l'objet a explosé chez lui. Photos à l'appui, ce résident du Texas nommé Colby Watson a déposé plainte.

Citant des documents judiciaires, TMZ.com révèle que Colby Waston a acheté la bougie "Ceci sent comme mon vagin" sur Internet depuis le site officiel en janvier 2021. Dans sa plainte, il indique avoir allumé la bougie pour la première fois au mois de février et l'avoir placée sur une étagère, insistant sur le fait qu'aucune fenêtre n'avait été ouverte à ce moment-là. Il explique qu'après avoir laissé la bougie allumée pendant "environ trois heures", une large flamme s'est déclarée et l'objet a rapidement explosé, si bien qu'une épaisse fumée noire a envahi la pièce.

Colby Watson indique que la bougie a laissé une trace noire sur son étagère et que la bougie est carbonisée. Ce Texan reconnait que sur le site, il était précisé que la bougie ne devait pas rester allumée plus de deux heures, mais déplore le manque de mise en valeur du message. Il demande désormais réparation et 5 millions de dollars pour la mise en péril de sa vie !

La réponse de Goop ne s'est pas faite attendre. "Nous sommes confiants dans le fait qu'il s'agisse d'accusations sans fondements et d'une tentative d'acquérir une somme d'argent importante d'un produit très médiatisé. Nous faisons confiance aux marques avec qui nous travaillons et à la sécurité des produits que nous vendons. Dans ce cas, Heretic - la marque qui fabrique la bougie - a testé durablement les performances du produit et sa sécurité en respectant les standards de l'industrie", a assuré la marque de Gwyneth Paltrow dans un communiqué.