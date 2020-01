Gwyneth Paltrow s'explique après le buzz provoqué par ses bougies senteur vagin

Gwyneth Paltrow n'en finit plus de défrayer la chronique. Avec sa marque Goop, elle propose des produits de luxe et toujours un peu polémiques. Sa dernière lubie ? Une bougie appelée This smells like my vagina, censée reproduire l'odeur de son vagin. Une bougie déjà en rupture de stock, malgré son prix prohibitif (67 euros).

Mais si les clients se sont rués dessus, il n'en est pas moins vrai qu'elle ne fait pas l'unanimité. Invitée sur le plateau de la très suivie émission américaine Late Night With Seth Meyers ce mercredi 22 janvier 2020 pour promouvoir sa série documentaire The Goop Lab, l'actrice a fait la lumière sur cette bougie controversée.

D'ailleurs, dans ce documentaire, on voit l'équipe du site Goop se détendre en buvant du thé aux champignons hallucinogènes en Jamaïque. Quand Seth Meyers a abordé le sujet de sa bougie, la star a avoué qu'elle avait bu un peu trop de thé ce jour-là ! "J'ai senti cette odeur incroyable et j'ai dit 'Ça sent comme mon vagin'. Je rigolais, on avait pris des champignons." Mais l'idée reste, parce qu'elle "a fait rire" l'équipe et que Gwyneth trouvait ça "assez punk-rock" comme nom. Elle qualifie même l'objet de décoration de "bougie subversive".

Il semblerait que l'actrice de Two Lovers ait d'ailleurs de nouveau eu la main un peu lourde sur les hallucinogènes comme le prouvent les multiples lapsus qu'elle a faits sur le plateau du talk show. Alors qu'elle parlait de son projet de croisière très onéreuse, elle s'est notamment trompée en évoquant les partenaires. "J'ai été approchée par Royal Caribbean pour faire cette croisière, je suis très excitée", a-t-elle raconté à Seth Meyers. "J'ai dit Royal Caribbean au lieu de Celebrity Cruises", s'est-elle corrigée avant d'ajouter : "Parce que j'ai pris des champignons !"

À partir du 24 janvier, Gwyneth Paltrow pourra partager sa passion pour les produits miraculeux et les étranges thérapies avec le monde entier, lors de la série documentaire The Goop Lab, sur la plateforme Netflix.