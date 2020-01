Gwyneth Paltrow commercialise une croisière à 6 000 dollars !

Gwyneth Paltrow n'en finit pas de développer son site de vente en ligne Goop avec toujours plus d'idées saugrenues. La dernière en date, c'est une croisière avec des oeufs vaginaux en jade.

Pour la modique somme de 6 000 dollars, embarquez sur un paquebot pour un moment de "bien-être en mer" sur la Méditerranée. Pour mettre sur pied cette croisière particulière, l'actrice s'est associée avec Celebrity Cruise dans l'espoir d'attirer les people du monde entier.

Au départ le 26 août de Barcelone, le bateau voguera de l'Espagne à la France pour finir le 2 septembre sur la côte italienne. Le point d'orgue de cette croisière aura lieu le 30 août pour une expérience intitulée Goop at Sea, qui où des guérisseurs et autres pionniers holistiques partageront leur expertise. Cette journée-évènement coûtera 750 dollars... mais ne sera disponible qu'à ceux qui réserveront la suite à 4 000 dollars ! "Je pense, énergiquement, que c'est très purifiant d'être près de la mer ou dans la mer", a glissé Gwyneth Paltrow lors d'une interview pour USA Today.

Pour le reste de la croisière les prix sont plus raisonnables : de 2 100 à 3 200 dollars. "Avec Goop at Sea, nous invoquerons notre esprit aventureux avec une série d'expériences transformatrices menées par quelques-uns de nos praticiens et guérisseurs les plus fiables", a déclaré l'actrice de Shakespeare in Love.

Il y a quelques jours, Goop commercialisait des bougies parfumées qui "sentent comme mon vagin" selon le propre aveu de l'actrice à 75 dollars. Les fameux oeufs vaginaux qu'elle promet durant la croisière font toutefois polémique. En 2018, elle avait encore fait polémique en vendant des oeufs vaginaux aux promesses inattendues : prévention des fuites urinaires, de la dépression et même rééquilibrage hormonal. Son site Goop avait alors été condamné à une amende de 125 000 euros pour publicité mensongère.