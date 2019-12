Gwyneth Paltrow : Pour Noël, elle s'offre un sextoy !

Gwyneth Paltrow n'a pas l'intention de s'ennuyer pendant ses vacances de Noël comme le prouve la publicité pour G. Label dans laquelle elle figure.

Dans cette vidéo, on peut voir l'actrice de 47 ans en train de se préparer pour une soirée de Noël. De la robe aux chaussures parfaites, tout est choisi avec soin. "Trouvez votre tenue préférée, ou trouvez-en onze. Soyez magnifique dans chacune d'entre elles. Et planez... du haut de vos talons, bien sûr", préconise la voix off.

Puis Gwyneth avance en slowmotion jusqu'à la cheminée pour mettre un sextoy dans une chaussette mais décide de le garder pour elle. "Faites quelque chose pour les autres, mais n'oubliez pas que vous être votre priorité. Oui, c'est un vibromasseur", continue le narrateur.

Shocking ? Pas tant que ça. G. Label est une catégorie du site Goop qui est en fait une société de santé naturelle appartenant à l'actrice Gwyneth Paltrow. Elle a été lancée en tant que marque lifestyle en septembre 2008 et propose des produits alternatifs bio autant dans le domaine de la beauté que de la sexualité. Il est à noter que Goop divise et, si les admiratrices des produits sont nombreuses, les médecins et scientifiques les décrient souvent. L'actrice avait d'ailleurs créé la polémique en proposant des oeufs de jade ou de quartz à s'insérer dans le vagin, à 495 dollars, qu'elle recommandait pour améliorer la vie sexuelle. Une théorie aussitôt discréditée par les gynécologues américains.

Le lien sous la vidéo redirige en fait sur le site de l'actrice où on peut shopper tous ses looks... mais hélas pas le vibromasseur ! Heureusement que Gwyneth a emménagé avec son mari Brad Falchuck en août dernier.