Gwyneth Paltrow confinée : elle déplore tensions et frustration sexuelle

Pas facile de concilier intimité de couple et confinement en famille. Comme l'ont confié Gwyneth Paltrow et son mari Brad Falchuk, dans une nouvelle vidéo YouTube publiée le 29 mars 2020 sur le compte de Goop, le site lifestyle fondé par l'actrice, être confiné avec sa moitié et ses enfants en période de crise sanitaire peut créer des tensions et couper court à tout désir sexuel. Lors de cet entretien vidéo avec une certaine Michaela Boehm, coach d'intimité, le couple star n'a pas hésité à s'épancher sur les difficultés rencontrées ces derniers jours, confiné dans une même maison en Californie avec Apple (15 ans) et Moses (13 ans), les enfants que la comédienne a eus avec Chris Martin.

"Nous avons la chance d'avoir une relation vraiment solide, mais nous sommes aussi dans la maison avec les enfants, et de façon proche, a expliqué la star d'Iron-Man. Je pense que nous nous sentons tous, surtout mes adolescents en ce moment, frustrés. Surtout Apple qui est du genre très sociable. Nous suivons vraiment les consignes strictes, donc elle ne peut pas voir les gens qu'elle voit d'habitude, ça devient tendu par moments." La situation serait d'autant plus délicate pour les enfants de Gwyneth Paltrow qu'ils vivent à temps plein avec leur beau-père : "Il y a clairement des tensions dans la maison."