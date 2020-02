Gwyneth Paltrow : Cette fois où elle a "échoué en tant que mère"

Gwyneth Paltrow porte toutes les casquettes : PDG de sa société Goop, actrice - oscarisée ! - de retour sur les écrans dans la série Netflix The Politican, femme indépendante mais aussi mère de deux enfants : Apple, 16 ans et Moses, 13 ans, sont les deux adolescents qu'elle a eu avec Chris Martin, qui fut son mari de 2003 à 2014.

Invitée sur le plateau d'Ellen DeGeneres, dont les commandes avaient exceptionnellement été confiées à John Legend, elle a été interrogée sur son rôle de mère. "Ma fille est mortifiée, a commencé Gwyneth Paltrow, si je fais quoi que ce soit en public, hormis ne pas parler et ne pas bouger, elle me dit 'Mon Dieu, arrête !' et si je danse, elle devient rouge comme une pivoine."

Elle a aussi révélé qu'Apple avait son permis accompagné et que c'était elle qui conduisait désormais pour aller à l'école le matin. Une autre situation qui a mis l'actrice dans l'embarras. "C'est une très bonne conductrice. J'essaie d'être calme mais c'est la première fois que j'ai échoué en tant que mère", raconte-t-elle encore. À un feu rouge, elle lui a crié dessus et Apple "a commencé à pleurer et c'était tout simplement terrible et je me sentais tellement mal". Depuis, elle a pris la décision de se détendre et a avoué avoir "appris de ses erreurs" depuis cet incident.

Par ailleurs, celle qui a défrayé la chronique en proposant une bougie au parfum de son vagin a ajouté qu'elle elle-même était un peu violente au volant et qu'elle voyait déjà ce mauvais trait de caractère chez sa fille.

Gwyneth Paltrow présente (et a produit) The Goop Lab, une série-documentaire de 6 épisodes consacrée à son entreprise, Goop, sortie sur Netflix le vendredi 24 janvier 2020. Dans le premier épisode, on la voit notamment avec son mari, Brad Falchuk, avec qui elle a emménagé après leur premier anniversaire de mariage.