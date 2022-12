Amber Heard VS Johnny Depp : L'actrice prend une "décision difficile", gros retournement de situation !

Jusqu'ici, l'actrice d'Aquaman, âgée de 36 ans, restait campée sur son appel dans l'espoir d'annuler le verdict du jury. Amber Heard avait dans un premier temps fait appel du verdict prononcé en juin dernier la condamnant à verser 10 millions de dollars à Johnny Depp, qui de son côté devait reverser 2 millions à son ex-épouse. La bataille juridique entre les anciens amoureux découle d'une tribune publiée par le Washington Post en 2018, dans laquelle Amber Heard se décrivait comme "une personnalité publique représentant les violences conjugales", sans nommer son ex-mari. Assurant que ce texte avait détruit sa réputation et sa carrière, Johnny Depp, 59 ans, avait poursuivi en diffamation son ex-femme pour obtenir 50 millions de dollars en dommages-intérêts. Amber Heard avait contre-attaqué et demandait le double.

Dans 68 pages, les avocats d'Amber Heard reprochaient récemment au juge de ne pas avoir pris en compte certaines preuves du dossier, dont des notes de thérapeutes qui, selon eux, documenteraient les allégations d'abus de leur cliente. De plus, le procès aurait dû, d'après eux, avoir lieu en Californie, état où vivaient les deux acteurs lorsqu'ils étaient encore ensemble. Et non en Virginie.

"J'ai pris cette décision après avoir perdu foi dans le système judiciaire américain, dans le cadre duquel mon témoignage public a servi de divertissement et a donné du grain à moudre aux réseaux sociaux", a ajouté l'actrice, devenue maman d'une petite fille prénommée Oonagh Paige en avril 2021.

La fin de l'affaire ?

A l'issue de six semaines de débats, les jurés du tribunal de Fairfax, en banlieue de Washington, avaient conclu que Johnny Depp et Amber Heard s'étaient mutuellement diffamés, mais avaient estimé que les dommages subis par l'ex-compagnon de Vanessa Paradis étaient supérieurs.

Le procès, ultra-médiatisé et diffusé en direct à la télévision, avait été suivi par des millions de téléspectateurs dans le monde et a provoqué un déchaînement de messages hostiles à l'actrice sur les réseaux sociaux. Cet accord enfin trouvé serait-il synonyme de fin d'une guerre qui n'a que trop duré ? L'avenir nous le dira...