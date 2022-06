Vanessa Paradis mal à l'aise devant une photo de Johnny Depp : sa réaction embarrassée

Ils ont formé l'un des couples mythiques du show business jusqu'à l'annonce de leur séparation, en 2012. Johnny Depp et Vanessa Paradis auront ainsi vécu une belle romance qui a donné naissance à deux enfants : Lily-Rose (née le 27 mai 1999) et Jack (né le 9 avril 2002). Avant que leur couple ne batte de l'aile, la chanteuse était follement amoureuse de l'acteur...

Invitée en 2004 de l'émission En aparté, Vanessa Paradis avait alors été questionnée sur sa romance avec Johnny Depp, dont une belle photo s'affichait en énorme devant elle. La star disait avoir su immédiatement que c'était un homme pour elle. "Ça se sait... Il m'a fait de l'effet dans le noir, je n'ai même pas vu sa tête ! Et puis avec la tête qu'il a ! C'était chimique, c'était physique (...) On était dans une pièce noire, pas seuls je vous rassure, on s'est serré la main et je l'ai senti de partout... J'ai même pas vu qui c'était, après j'ai compris et j'ai vu. Et c'était longtemps avant [qu'ils ne se mettent en couple, car ils s'étaient d'abord croisés plusieurs fois, ndlr]", disait-elle.

Perdant un peu le fil de sa pensée, Vanessa Paradis - qui vivait alors entre la France et Los Angeles à cause de la carrière de Johnny Depp - était embarrassée de voir cette photo en gros plan de son amoureux. "C'est terrible, j'ai envie de l'embrasser ! Cela fait 5 jours que je l'ai pas vu ! C'est trop dur... En plus sa tête est énorme et j'ai l'impression qu'elle bouge vers moi", lâchait-elle en riant avec gène. Puis l'interprète de Joe le taxi de se reprendre et de préciser ce qui l'a faite tomber amoureuse : "On discutait, c'était intéressant, j'avais envie de continuer à discuter et pas que pour le regarder (...) et on parlait pas que de nous, on parlait de n'importe quoi (...) et quand on rigole autant avec son amoureux, c'est ça le secret."

L'année avant cette interview, Johnny Depp avait été élu Homme le plus sexy de 2003 par le magazine américain People. Totalement sereine et confiante en son couple, Vanessa Paradis préférait s'en amuser. "Je vous rassure, je l'ai pour moi. Je n'ai aucune crainte (...) C'est terrible ce que vous me faites, je ne sais pas si ça se voit à la télévision... mais il a ces yeux qui me fixent et qui me touchent, c'est terrible !", disait-elle toujours un peu perturbée.

Malgré de nombreuses et belles années de romance, Vanessa Paradis s'est séparée de Johnny Depp en 2012, dans de bons termes. Elle lui avait d'ailleurs apporté du soutien lors du procès qu'il avait intenté à Londres contre The Sun. A l'inverse, sans doute n'a-t-elle guère apprécié quelques mots durs, qui auraient dû rester privés, contre elle dévoilés cette fois lors du procès de l'acteur contre son ex-femme Amber Heard, aux Etats-Unis, cette année...