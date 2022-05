Lily-Rose Depp : Sa réponse hilarante à une question sur son père Johnny Depp

Le verdict du procès entre Johnny Depp et Amber Heard approche à grands pas et le clan Depp fait tout pour montrer sa sérénité. L'acteur de Pirates des Caraïbes s'est dévoilé détendu, ce week-end, du côté de l'Angleterre en participant au concert de son ami Jeff Beck. Tandis que Lily-Rose a posé dans une petite nuisette sexy pour son 23e anniversaire. Cette dernière attend avec impatience le verdict du fameux procès, elle qui a toujours été très complice avec son père. En témoigne une remarque hilarante qu'elle avait partagée avec des journalistes sur le tapis rouge à son sujet.

En 2018, alors que la jeune femme foulait le tapis rouge au Chanel Metiers d'Art show, elle avait été abordée par nos confrères d'E!. Dans la bonne humeur, ces derniers avaient saisi l'occasion pour questionner le mannequin sur l'influence de son père sur son style vestimentaire. "Quel est le meilleur leçon que vous ai donné votre père ?" avait demandé nos confrères à la jeune femme, qui ne s'est pas fait prier pour répondre. "Mon père ? Que je devrais plutôt regarder ma mère pour des conseils de mode". Une réponse hilarante qui aura, en plus, eu le mérite de plaire à sa chère maman, Vanessa Paradis.

La complicité entre Johnny Depp et sa fille est flagrante depuis de nombreuses années. Et cela, même si leur relation a pu être mise à mal par plusieurs internautes et fans de l'acteur qui s'en étaient pris à Lilly-Rose sur les réseaux sociaux, lui reprochant de ne pas montrer assez de soutien dans cette épreuve compliquée. Mais la discrétion n'a jamais été synonyme d'abandon. "Nous savons que tu soutiens ton père, tout n'a pas besoin d'être public" ou encore "Johnny n'a pas besoin qu'on attaque sa fille. Laissez la tranquille", pouvait-on lire sur Instagram de la part d'internautes venus au secours de la jeune femme. Des attaques d'autant plus exagérées, que Lily-rose avait offert son soutien sans faille à l'époque du divorce de Johnny et Amber en 2016 : "Mon père est la personne la plus adorable et la plus aimante que je connaisse. Il a été un père formidable pour mon petit frère et pour moi et tous ceux qui le connaissent diraient la même chose". Elle sera la première à être attentive au verdict du procès.