Lily-Rose : Nuisette rose sexy et bouquet de fleurs pour fêter ses 23 ans

Son nom évoqué lors du procès de Johnny Depp

Courant mai, le nom de l'aînée des enfants de Johnny Depp avait été évoqué lors du procès qui oppose le comédien de Pirates des Caraïbes à son ex-femme Amber Heard . Alors que le tribunal tentait de dresser un portrait des relations entre les deux ex-époux, Amber avait raconté une violente altercation liée à l'éducation de Lily-Rose. "Cette dispute s'est produite parce que je n'étais pas d'accord avec le fait que ce monsieur - un musicien célèbre de plus de 18 ans - a passé la nuit à la maison. Et je me sentais le devoir d'être protectrice envers Lily-Rose" avait raconté la star d'Aquaman qui ne partage visiblement pas les mêmes principes d'éducation que le père du mannequin. "J'étais inquiète, ce n'est qu'une enfant. Ce n'est pas ma place et je le comprends, je sais que c'est un sujet sensible donc je comprends pourquoi Johnny s'est tellement énervé contre moi" avait-elle conclu. Même si elle est restée muette tout du long du procès de son père, Lily-rose attend avec impatience le verdict de ce dernier et espère qu'il sera favorable à Johnny. On se souvient qu'elle lui avait apporté son soutien en 2016 lors du divorce, évoquant la douceur et la bienveillance de celui qui l'a élevé.