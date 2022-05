Procès Johnny Depp et Amber Heard : Naomi Campbell s'en mêle... et choisit son camp !

Le procès qui oppose Johnny Depp et Amber Heard fait couler tant d'encre depuis ses prémices que chacun y ajoute, aujourd'hui, son grain de sel. De retour au tribunal de Fairfax, après avoir perdu contre son ex à Londres, l'ancien héros de la saga Pirates des Caraïbes a eu droit à un sacré coup de pouce de la part de Kate Moss. Et pas seulement.

Pour rappel, Amber Heard s'était appuyée sur une rumeur racontant que Kate Moss avait été poussée dans les escaliers par Johnny Depp pour clarifier l'une de leur altercation : "J'ai tout de suite pensé à Kate Moss dans l'escalier et je lui ai mis un coup." Or, le mannequin britannique a donné une tout autre version des faits en jurant, la main sur la Bible, que son ancien compagnon n'y était pour rien dans cet accident... et sa grande amie Naomi Campbell a validé ses propos.

Sur son compte Instagram, la sublime Naomi a effectivement relayé le témoignage de sa consoeur en écrivant "Oui Wagon ! Dis-le !!" - Wagon étant le surnom de Kate Moss. Depuis des années, Johnny Depp dément avoir levé la main sur la moindre femme. Jusqu'à présent, il a reçu le soutien de plusieurs personnes ayant partagé sa vie par le passé, dont Vanessa Paradis. Privé de son rôle dans la suite des Animaux Fantastiques, films dans lesquels il incarnait Gellert Grindelwald, le comédien réclame 50 millions de dommages-intérêts. Amber demande le double.

Concernant son procès contre Amber Heard, Johnny Depp est ressorti perdant à Londres. Mais Kate Moss l'a affirmé, il n'a jamais été violent avec elle. "Je quittais la chambre et il y avait eu une tempête de pluie et en quittant la chambre, j'ai glissé dans les escaliers et je me suis fait mal au dos, a-t-elle affirmé. Et j'ai crié parce que je ne savais pas ce qui m'était arrivé et j'avais mal et il est revenu en courant pour m'aider et m'a fait rentrer dans ma chambre et m'a fait soigner. Il ne m'a jamais poussé, donné des coups de pied ou jeté dans les escaliers..."