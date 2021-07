Amber Heard maman : le prénom de bébé dévoilé après une grossesse mystère !

Il y a tellement de femmes qui ont le sentiment qu'elles ne peuvent pas parler de leur fertilité

Aux dernières nouvelles, Amber Heard est toujours en couple avec la directrice de la photographie Bianca Butti, qu'elle fréquente depuis janvier 2020. Et si personne n'a jamais vu la comédienne enceinte, ce serait pour une bonne raison. Selon les informations de Page Six, l'ex de Johnny Depp aurait tout simplement eu recours à une mère porteuse. "La chose la plus importante pour elle, c'est de pouvoir parler de la naissance d'Oonagh, explique une source de la publication. Il y a tellement de femmes qui ont le sentiment qu'elles ne peuvent pas parler de leur fertilité, qui sont inquiètes ou gênées. Amber a envie qu'elles se sentent soutenues, qu'elles réalisent qu'il y a de nombreuses manières d'avoir un enfant quand on a ce genre de problèmes." Toutes nos félicitations à l'heureuse maman...