Gwyneth Paltrow : À 16 ans, sa fille Apple lui ressemble de plus en plus

La fille de Gwyneth Paltrow et Chris Martin a bien grandi ! Le 14 mai 2020, l'actrice américaine s'est saisie de son compte Instagram pour souhaiter un joyeux anniversaire à Apple, qui a fêté ses 16 ans, les fameux sweet sixteen aux États-Unis. Pour accompagner son message, la star a dévoilé trois nouvelles photos de son adolescente qui lui ressemble fortement...

"Je ne peux pas croire que j'écris ces mots, mais... joyeux anniversaire, ma chère fille. Tu es la lumière de mon coeur, tu n'es que pure joie. Tu es méchamment intelligente et tu as le meilleur, le plus sec et brillant sens de l'humour qui soit. Je passe le meilleur des moments à être ta maman, a confié la gourou lifestyle du site Goop. J'aime nos discussions du soir quand je peux vraiment entendre ce que tu as à l'esprit. Tu travailles dur pour obtenir tout ce que tu souhaites réaliser, et tu ne manques pas de courage et de sens des responsabilités. Je suis si chanceuse d'être la mère de la magnifique et gentille jeune femme que tu es. Merci de m'avoir choisie. Je t'aime à l'infini et au-delà. Je suis navrée que tu fêtes cet anniversaire dans ces circonstances, mais comme toujours avec toi, tu trouves le meilleur dans tout."