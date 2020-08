Gwyneth Paltrow : Ses révélations sur son premier mariage, avec Chris Martin

En mars 2015, Gwyneth Paltrow et Chris Martin attristaient la planète People en révélant leur séparation. L'actrice revient sur ce premier mariage et déclare : "Nous n'allions pas vraiment ensemble."

C'est dans l'édition britannique de Vogue que Gwyneth Paltrow fait cette étonnante révélation. Pour le nouveau numéro du magazine, la super-héroïne de la saga Avengers a rédigé un article sur la "rupture consciente", un principe par lequel elle avait qualifié sa séparation de Chris Martin. Six ans après, elle parle sans tabou de cette relation marquée par du "malaise" et de "mécontentement".

"Mon ex et moi avons toujours été amis. Les mêmes choses nous faisaient rire, nous partagions le même sens de l'humour, écrit Gwyneth Paltrow. Nous étions saisis par les mêmes qualités musicales : de belles suites d'accords, l'innovation, les harmonies. Peter Gabriel, Chopin, Sigur Rós – même si j'écoutais pour le plaisir et qu'il les étudiait comme pour un contrôle. Nous aimions marcher pour aller et rentrer d'Osteria Basilico en passant par le parc pour une pizza, surtout les nuits d'été quand le soleil n'a jamais vraiment l'air de se coucher. Nous aimions les voyages en voiture à New Forest ou près de la mer. Mais avant tout, nous aimions nos enfants. Nous étions proches, même si nous ne nous sommes jamais complètement faits à l'idée que nous étions un couple. Nous n'allions pas vraiment ensemble. Il y avait toujours un peu de malaise et de mécontentement. Mais qu'est-ce qu'on aimait nos enfants."