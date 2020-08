Gwyneth Paltrow : Séance de sport à la maison avec sa fille et sosie, Apple

Cet été, les plus chanceux profitent de vacances au soleil. D'autres, profitent de la période pour faire du sport. C'est le cas de Gwyneth Paltrow, qui a initié sa fille Apple à sa méthode d'exercice. En brassière, legging et basket, l'adolescente est prête à transpirer !

Gwyneth Paltrow compte plus de 7 millions d'abonnés sur Instagram. 7 millions d'internautes étonnés par la forte ressemblance entre l'actrice de 47 ans et sa fille de 16 ans. Gwyneth Paltrow leur a permis de mieux la distinguer en publiant une nouvelle photo d'elles deux.

Sur un selfie pris par Apple, la jeune femme et sa maman s'apprêtent à commencer une séance de sport. Toutes les deux portent une brassière, un legging et des baskets.

"2 générations de fanatiques de @tracyandersonmethod", écrit @gwynethpaltrow en légende de ce selfie mère-fille. La super-héroïne d'Avengers mentionne Tracy Anderson, la coach de fitness et femme d'affaires également suivie par Jennifer Lopez et les actrices Lena Dunham et Rachel Bilson.