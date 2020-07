Gwyneth Paltrow : Nouveau selfie mère-fille, Apple est sa "jumelle"

Déjà le 14 mai dernier, en plein confinement, Gwyneth Paltrow avait mis sa fille en avant sur le réseau social, profitant de ses 16 ans pour lui faire une tendre déclaration d'amour : "Tu es la lumière de mon coeur, tu n'es que pure joie. Tu es méchamment intelligente et tu as le meilleur, le plus sec et brillant sens de l'humour qui soit. Je passe le meilleur des moments à être ta maman, avait confié la fondatrice du site Goop. J'aime nos discussions du soir quand je peux vraiment entendre ce que tu as à l'esprit. Tu travailles dur pour obtenir tout ce que tu souhaites réaliser, et tu ne manques pas de courage et de sens des responsabilités. Je suis si chanceuse d'être la mère de la magnifique et gentille jeune femme que tu es. Merci de m'avoir choisie. Je t'aime à l'infini et au-delà. Je suis navrée que tu fêtes cet anniversaire dans ces circonstances, mais comme toujours avec toi, tu trouves le meilleur dans tout."

Il n'est pas rare de voir les enfants de Gwyneth Paltrow et Chris Martin faire des apparitions sur le compte Instagram de leur mère. Le 22 juin dernier, l'actrice reconvertie en gourou lifestyle avait dévoilé quelques photos de famille avec Apple et son frère Moses (14 ans) à l'occasion de la fête des Pères. Depuis leur divorce en 2014, Gwyneth Paltrow et le leader du groupe Coldplay sont restés en très bons termes, au point de voir le chanteur et musicien complice avec le nouveau mari de son ex-femme, Brad Falchuck, qu'elle a épousé en septembre 2018.