Patrick Bruel : Tractions, barre de muscu... Motivé pour sa remise en forme

En été, les stars partagent sur les réseaux sociaux leurs plus belles photos de vacances. Patrick Bruel passe les siennes dans un centre de remise en forme. Plutôt que de bronzer à la plage, il s'exerce sous un soleil radieux et prépare sa tournée.

C'est à Alicante, en Espagne, que Patrick Bruel a posé ses valises ! Le chanteur et acteur de 61 ans suit une remise en forme au centre SHA et en partage quelques aperçus sur Instagram, où il compte près de 560 000 followers.

Sur un diaporama mis en ligne le jeudi 30 juillet, Patrick Bruel se montre en train de faire des tractions, des haltères et des exercices pour soigner son genou droit, endommagé par une rupture des ligaments croisés lors d'une répétition de spectacle avec la troupe des Enfoirés, en janvier dernier. "No Pain... No Gain !", écrit-il en légende de sa publication.