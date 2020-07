Patrick Bruel : Prudent, il s'offre une cure détox en Espagne

Actuellement en vacances à Alicante en Espagne, Patrick Bruel profite du farniente et des douceurs espagnoles. Mais alors que certains se contentent d'enchaîner les tapas et les mojitos au soleil, Patrick lui, a décidé de se remettre en forme et s'astreint à un régime draconien. L'artiste de 61 ans s'est accordé une halte salvatrice dans le centre de remise en forme SHA Wellness Clinic et fait tout ce qu'il faut pour revenir avec une pêche d'enfer, mais aussi pour casser la voix lors de sa tournée Ce soir on sort Tour 2020 (reportée à l'automne prochain).

Detox day

Sur Instagram, l'interprète du titre Place des grands hommes a d'ailleurs partagé son modeste (mais frugal) repas avec ses followers. Petits dés de pastèques accompagnés d'un verre de jus vert de fruits et légumes (dont les ingrédients n'ont pas été précisés), Patrick prend soin de lui et de son corps. En légende, il écrit : "Detox day. Bonne journée." Suivi par plus de 557 000 followers, l'artiste a reçu de nombreux messages d'encouragements de la part de ses fans. "De la bonne pastèque au matin ! Bonne journée, vous allez revenir en forme pour la tournée que nous espérons...", écrit l'un des internautes, "Bonne détox", ajoute un fan alors qu'un autre souhaite à l'artiste un "bon séjour au soleil".

Après avoir vaincu le coronavirus en mars dernier et s'être remis d'une blessure au genou (causée lors de répétitions de la tournée des Enfoirés en janvier 2020), Patrick semble désormais déterminé à revenir plus fort que jamais sur le devant de la scène. Avant son grand retour dans la tournée Ce soir on sort Tour 2020 - dont la première date est prévue le 23 septembre prochain à Genève -, l'artiste a participé au Festival Jazz à l'Hospitalet les 21 et 22 juillet 2020. Une bonne manière de se remettre en forme pour la tournée internationale qui l'attend.