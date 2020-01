Patrick Bruel blessé : vidéo des coulisses des Enfoirés pour rassurer

La nouvelle est tombée vendredi 17 janvier 2020 : Patrick Bruel s'est blessé lors des répétitions du spectacle de la troupe des Enfoirés. Le chanteur de 60 ans est tombé d'une scène de 2,50 mètres de haut, ce qui lui a valu d'avoir une rupture des ligaments croisés. Contacté par LCI à ce sujet, il raconte : "Je me suis fait très peur. Il y a deux jours en répétitions, j'étais en train de chanter. Une zone à l'arrière de la scène n'était pas protégée et était plongée dans le noir. Je suis parti en arrière et j'ai chuté de deux mètres sans pouvoir me retenir." Et de préciser : "Tout le monde a eu très peur."

Pour autant, cette lourde chute n'aura pas suffi à l'écarter du grand rendez-vous annuel des Enfoirés. Patrick Bruel a bel et bien assuré le show vendredi soir et compte terminer la tournée comme prévu lundi prochain, dernière date de concert de la troupe. "Dire que pendant des dizaines d'années j'ai joué au foot et fait du ski et qu'il ne m'est rien arrivé. Et je me bousille le genou en chantant !", constate-t-il, amusé. Et de conclure : "Enfoiré un jour, enfoiré toujours !"

Pour être sûr de rassurer ses fans, l'interprète de Qui a le droit a même posté une vidéo sur sa page Instagram, laquelle a été tournée dans les coulisses du concert et où il apparaît en compagnie de ses copains artistes Soprano, Christophe Maé et MC Solaar : "Plus de peur que de mal... Mais avec vous ce soir." Patrick Bruel a ainsi reçu une pluie de commentaires bienveillants de la part des internautes. "Tu es un warrior", "Merci pour ce petit message qui fait plaisir", "Quel plaisir de te voir et de voir que tu vas bien", lit-on.