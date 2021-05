Diaporama Jennifer Lopez et Ben Affleck franchissent un cap : l'amour presque au grand jour...

Jennifer Lopez et Ben Affleck franchissent un cap : l'amour presque au grand jour...

Ben Affleck et Jennifer Lopez à Beverly Hills.

Ben Affleck et son ex-femme Jennifer Garner emmènent leur fils Samuel, 9 ans, à son cours de natation à Los Angeles, le 3 mai 2021.

Ben Affleck et son ex-femme Jennifer Garner emmènent leur fils Samuel, 9 ans, à son cours de natation à Los Angeles, le 3 mai 2021.

Jennifer Lopez et Ben Affleck - Première du film "Gigli" à Los Angeles.

Ben Affleck et Jennifer Lopez à l'hôtel Crillon de Paris.

Jennifer Lopez et Ben Affleck à Beverly Hills.

Ben Affleck et Jennifer Garner se promènent dans les rues de Santa Monica le 13 juillet 2012.

Jennifer Garner et Ben Affleck passent la journee avec leurs filles Violet et Seraphina a Pacific Palisades, le 23 mars 2013.

Ben Affleck et Jennifer Lopez au "Regency Village Theater" à Los Angeles, le 9 février 2003.

Ben Affleck et Jennifer Garner et leur fille Seraphina regardent la parade du 4 juillet à Pacific Palisades. Leur deuxième fille, Violet, défile.

20 / 25

Jennifer Garner et son ex Ben Affleck se retrouvent avec leurs enfants Violet, Seraphina et Samuel après la messe dominicale à Pacific Palisades, le 4 novembre 2018