Jennifer Lopez et Ben Affleck main dans la main : sortie en famille au restaurant, ils ne se quittent plus

Un retour de flamme qui dure depuis plus de trois mois, et qui semble bien parti pour durer ! Jennifer Lopez et Ben Affleck continuent de passer toujours plus de temps ensemble. Mercredi 11 août 2021 à Los Angeles, le couple a été aperçu alors qu'il profitait d'une soirée au restaurant branché Craig, en compagnie d'Emme (13 ans), la fille de la chanteuse. Aucune trace en revanche de son frère jumeau Max.

Après avoir renoué dans la plus grande discrétion, Ben Affleck et Jennifer Lopez affichent pleinement leurs retrouvailles amoureuses, n'hésitant pas à se tenir la main devant les photographes. Les deux stars ont repris leur relation là où elles l'avaient laissée après la rupture de leurs fiançailles en 2004, tant et si bien qu'elles cherchent une nouvelle maison pour s'installer ensemble !

En recherche active dans les environs de Los Angeles, la chanteuse de 52 ans et l'acteur de 48 ans auraient déjà eu un coup de coeur pour une villa d'exception de plus de 3000 mètres carrés, en vente au prix de 85 millions de dollars, dans le quartier huppé de Beverly Hills. De quoi largement accueillir les trois enfants de monsieur, Violet, Seraphina et Samuel (15, 12 et 9 ans), qui en partage la garde avec son ex-femme Jennifer Garner.