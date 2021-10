Angelina Jolie très proche d'un ex : le duo grillé en plein dîner romantique à la maison

Les histoires d'amour finissent mal en général. Mais avec le temps, les choses peuvent toujours s'arranger. Alors que Jennifer Lopez roucoule tout en douceur avec Ben Affleck, Angelina Jolie traîne, elle aussi, avec l'un de ses célèbres ex-maris. Le lundi 11 octobre 2021, la comédienne a effectivement été repérée auprès de Jonny Lee Miller. Le duo a récupéré à manger à emporter avant de rejoindre sa maison, à elle, située à Beverly Hills en Californie. C'est Monsieur qui a conduit Madame jusqu'à son domicile en voiture... et qui s'est joint à elle, évidemment, pour le dîner.

Ce n'est pas la première fois que ces deux-là s'offrent un peu de bon temps. Alors qu'elle était en déplacement à New York avec les enfants en juin dernier, Angelina Jolie avait profité de son passage dans la grosse pomme pour retrouver son ancien époux dans le quartier de Dumbo, à Brookyln, avec une bouteille de vin à la main. La comédienne avait rencontré Jonny Lee Miller sur le tournage du film Hackers, en 1995, et s'était unie à lui pour l'éternité - ou presque - l'année suivante. Le jour de la cérémonie, elle portait un pantalon en cuir et une chemise blanche sur laquelle elle avait inscrit le nom de l'acteur avec son sang à elle.

Me séparer de Jonny est certainement la chose la plus stupide que j'ai jamais faite

Malheureusement, ils étaient jeunes. Sans doute trop. Leur divorce a été officialisé le 3 février 1999 et Angelina Jolie l'a toujours affirmé : ils s'étaient rencontrés un peu tôt. "Me séparer de Jonny est certainement la chose la plus stupide que j'ai jamais faite, avouait-elle avec le recul. Mais nous sommes toujours très proches. J'ai eu de la chance de rencontrer un tel homme. Tout ceci n'était qu'une question de mauvais timing. C'est le meilleur mari dont une femme peut rêver. Je l'aimerais toujours." Mais qu'en est-il 22 ans plus tard ? Aux dernières nouvelles, l'actrice, qui se bat contre Brad Pitt depuis des siècles, se serait rapprochée du chanteur The Weeknd. Après des années de célibat, Angie se laisse peut-être le choix entre plusieurs options...