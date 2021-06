Angelina Jolie divorcée : elle renoue avec un de ses ex autour d'un dîner...

Le divorce d'Angelina Jolie et Brad Pitt cristallise l'attention de leurs millions de fans ! Ils découvrent aujourd'hui avec stupeur que l'actrice a renoué le contact avec un autre ex-mari. Elle a même été surprise à la sortie de son appartement, à New York.

Angelina Jolie a quitté Los Angeles et posé ses valises à New York accompagnée de ses six enfants, Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne et Knox (19, 17, 16, 15 et 12 ans, nés et adoptés pendant son union avec Brad Pitt), le vendredi 11 juin 2021. Le soir même de son arrivée dans la Big Apple, la comédienne de 46 ans s'est rendue dans le quartier de Dumbo, à Brooklyn. Elle y a retrouvé son ami et ex-mari Jonny Lee Miller, pour un dîner à deux.

Arrivée avec une bouteille de vin et repartie les mains vides, Angelina Jolie portait un trench-coat et des sandales beiges, une chemise et un pantalon blanc, ainsi qu'un sac Louis Vuitton pour ces retrouvailles. Il n'en fallait pas plus pour provoquer la naissance d'une rumeur amoureuse.