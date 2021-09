Ben Affleck : Altercation physique avec un fan trop collant avec Jennifer Lopez

Batman sort les griffes. L'acteur américain Ben Affleck a été obligé de repousser un fan trop collant qui voulait prendre des selfies avec la belle Jennifer Lopez, sa compagne. Alors qu'ils quittaient Venise (Italie) pour rejoindre l'aéroport le plus proche, le couple a été perturbé par un fan au short sale, leur bloquant la route afin de parvenir à prendre sa photo, sans même porter de masque en pleine pandémie de coronavirus.

Ben Affleck, 49 ans, a été photographié en train de repousser physiquement cet homme, plaçant ses deux mains sur son corps avant que son service de sécurité ne se charge de le repousser. Une fois l'incident clos, Jennifer Lopez et son homme sont partis prendre leur vol retour vers les États-Unis. Plus particulièrement vers les collines de Beverly Hills (Los Angeles) où le couple a été grillé en pleine séance de visites de propriétés luxueuses. Leur été passé sur un super yacht en Méditerranée a-t-il permis à J-Lo et Ben Affleck de prendre une décision ?

Jennifer Lopez et Ben Affleck partent de Venise avec des souvenirs plein la tête. Ils avaient choisi la Mostra pour faire leur première apparition sur tapis rouge, près de 18 ans après leur premier red carpet à deux. L'acteur y présentait le film The Last Duel, dernier long-métrage de Ridley Scott, co-écrit par Matt Damon, lui aussi présent à Venise.

Les deux personnalités avaient été fiancés en 2004, après leur rencontre sur le tournage du film Gigli en 2002. Couple adoré des médias en plein essor des paparazzades, J-Lo et Ben Affleck avaient dû rompre à cause de la pression médiatique. Ils semblent aujourd'hui plus prêts que jamais à s'aimer passionnément.