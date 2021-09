Diaporama Ben Affleck : Altercation physique avec un fan trop collant avec Jennifer Lopez

Ben Affleck protège Jennifer Lopez d'un fan trop collant et agressif qui voulait prendre un selfie avec elle, à Venise (Italie) en marge de la Mostra.

Jennifer Lopez et Ben Affleck partagent une pause tendresse en marge du 78ème festival international du film de Venise, la Mostra le 11 septembre 2021.

Ben Affleck et sa compagne Jennifer Lopez, aperçus main dans la main, à l'aéroport de Venise, à l'issue du festival international du film (La Mostra), le 11 septembre 2021.

Jennifer Lopez et Ben Affleck partagent un moment intime en marge du 78ème festival international du film de Venise, la Mostra le 11 septembre 2021.

Jennifer Lopez et Ben Affleck quittent Venise après la première du film The Last Duel pendant le 78ème festival international du film de Venise, la Mostra le 11 septembre 2021.